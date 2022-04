Guerre en Ukraine: ceux qui sèment la mort et ceux qui donnent la vie

On a parfois l’impression que la pression se relâche un peu, en ville. On en guette les moindres indices : un peu plus de circulation sur ces larges avenues quasiment vides, un commerce qui a rouvert, les jeunes types un peu moins nerveux aux check-points, le doigt un peu moins crispé sur la gâchette… Et puis, il suffit que la sirène vienne déchirer le calme d’un milieu de matinée, et c’est reparti. Tout le monde aux abris.

Dans la cave, on a le temps de se dire qu’on n’est pas sorti d’affaire. Qu’il ne faut pas crier victoire, comme l’a dit Oleksandr Motousianuk, le porte-parole du ministère de la Défense, dans une intervention remarquée devant l’Assemblée. Mais il en a profité pour lancer un message de confiance, à un peuple qui retient son souffle devant les menaces qui pèsent sur le Donbass et le drame qui se joue à Marioupol.