Aix-en-Provence: le festival de Pâques, une fête tourbillonnante

Le vrai challenge, chaque année, c’est que, quand on ouvre les pages du programme, on soit surpris à chaque fois. La diversité dans l’excellence, tel est le canon de Renaud Capuçon dans sa programmation du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence. Des projets clairs et précis qui parlent à l’esprit et au cœur d’un public chaleureux mais curieux. Chaque jour, chaque concert est un monde en soi, sans souci inutile de répondre à une thématique globale, souvent étouffante. Et cette rencontre d’un public fervent et d’une offre pertinente fonctionne dans une bonne humeur communicative. En sorte que, dans le peloton de tête des festivals pascals avec Berlin, Baden-Baden et Salzbourg, Aix-en-Provence est à coup sûr le plus convivial.

L’exemple baroque

La première semaine abritait trois concerts de musique baroque qui constituent chacun une proposition forte et ciblée.