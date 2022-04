Van Crombrugge a tout tenté, Murillo anti-héros: les bulletins d’Anderlecht après la défaite en finale de la Coupe de Belgique (vidéo)

Comme en 2015 face à Bruges, les Anderlechtois ont perdu en finale de la Coupe de Belgique ce lundi. Les Gantois ont été les plus forts lors de la séance de tirs au but.

8 Van Crombrugge : mis à contribution très tôt sur une tête de Ngadeu (5e) où il sort un arrêt magnifique, Van Crombrugge a tenu son rang en multipliant les interventions en début de seconde période et en toute fin de prolongation face à Nurio (116e) et surtout en déviant le tir au but de Ngadeu. En vain.

4 Murillo : héros de la qualification à Seraing en huitièmes de finale, le Panaméen n’a pas connu la même issue en ratant le tir au but décisif. A l’image de son match. Si son premier débordement offre la première occasion à Verschaeren (11e), la suite a été compliqué dans son passing ou ses duels avec Castro-Montes.