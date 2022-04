Proche-Orient: le Conseil de sécurité de l’ONU va se réunir mardi sur les tensions israélo-palestiniennes à Jérusalem

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira mardi matin à huis clos pour discuter de l’escalade des tensions israélo-palestiniennes à Jérusalem, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques.

La France, l’Irlande, la Chine, la Norvège et les Emirats arabes unis ont demandé la tenue de cette réunion. Une nouvelle vague de violence a fait dimanche plus d’une vingtaine de blessés dans et autour de l’esplanade des Mosquées à Jérusalem.