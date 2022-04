Yevhen, Ukrainien, aide ses compatriotes pour tuer l’ennui et l’angoisse

La chasuble de l’association Moldova for peace sur le dos, il s’emploie méthodiquement à écraser des cartons, au milieu de kilos de vêtements. Yehven est volontaire… et ukrainien. Ne devrait-il pas, au contraire, être aidé, plutôt que d’aider les autres ? « C’est ça ou je reste à me morfondre en regardant les infos. Je me sens mieux à aider, ça m’empêche de penser », raconte celui qui fait 15 ans de moins que son âge. A 39 ans, ce n’est pas l’Ukraine qu’il a fuie… mais la Russie.