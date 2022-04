Vainqueur de la Coupe de Belgique, Matisse Samoise avait «une revanche à prendre» sur Anderlecht, quatorze ans plus tard (vidéo)

Matisse Samoise est allé au bout de ses forces, remplacé à la mi-temps des prolongations par Andreas Hanche-Olsen. Et pour cause : le jeune médian gantois avait une « revanche à prendre ». En 2008, il était « dans les tribunes en tant que supporter », alors que La Gantoise avait vu le trophée s’échapper au profit d’Anderlecht.

Les deux équipes se sont disputé une bataille jusqu’au bout des tirs au but qui ont finalement souri aux Buffalos. Avec ses coéquipiers Vadis Odjidja et Tarik Tissoudali, Matisse Samoise a réagi au micro de Sporza après avoir inscrit une première ligne à son palmarès personnel.

Quatorze ans plus tard, il peut célébrer la victoire des siens, et est heureux de « pouvoir aller chercher l’Europa League ». Samoise n’a pas manqué de saluer le héros du jour, Davy Roef, envers qui il s’est dit reconnaissant, après ses deux arrêts décisifs dans la « loterie des tirs au but ».

Son capitaine, Vadis Odjidja, a également apporté son analyse au micro de Sporza. Après l’échec de la qualification en playoffs 1, « remporter ce trophée était une priorité. » La Gantoise « doit jouer l’Europe chaque année » et « cette victoire est positive pour le club, les joueurs, et tous ceux présents aujourd’hui. »