Guerre en Ukraine: en Moldavie, quand la pauvreté vient au secours du désespoir

Une crise sanitaire qui n’en finit pas. Une crise économique extrêmement lourde. Et maintenant une crise migratoire. La guerre en Ukraine ajoute de la misère à la misère en Moldavie. Mais les bonnes âmes refusent de se laisser abattre.

Tous les hôtels de la ville perdent de l’argent. Nous aussi », se désole cette réceptionniste. A l’hôtel Zarae, à Chisinau, les deux derniers étages font office de centre d’hébergement pour des Ukrainiens fuyant la guerre. Environ 80 personnes rien que dans cet immeuble décati, où le temps semble s’être arrêté il y a trente ans. Pourtant, la Moldavie a été rattrapée par l’histoire ces dernières semaines : la guerre voisine a imposé un lourd fardeau à ce pays frontalier de l’Ukraine.

Au total, plus de 400.000 Ukrainiens ont passé les frontières moldaves pour fuir la violence. Et 90.000 sont restés dans ce pays de 2,4 millions d’habitants. Trois fois plus qu’en Belgique, où 31.000 Ukrainiens sont accueillis, pour 11 millions d’habitants.