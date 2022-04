Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au premier tour du double de l’ATP de Barcelone

Sander Gillé (ATP 35) et Joran Vliegen (ATP 38) n’ont pas su saisir leur seconde chance lundi au tournoi de tennis ATP 500 de Barcelone.

La paire formée du Néerlandais Wesley Koolhof (ATP 16 en double) et du Britannique Neal Skupski (ATP 18 en double) s’est imposée 6-3 et 7-6 (11/9) au terme d’une rencontre qui s’est achevée après 1h39 de jeu.

Gillé et Vliegen avaient perdu leur rencontre du 2e tour du tableau des qualifications face au Français Ugo Humbert (TAP 1037) et à l’Américain Sebastian Korda (ATP 253) 6-3, 1-6 et 10/8 avant d’être repêchés.