Guerre en Ukraine: la Russie affirme avoir détruit un important dépôt d’armes étrangères près de Lviv

Les forces aériennes russes ont effectué dans la matinée «une frappe avec des missiles de haute précision» contre un centre logistique des forces armées ukrainiennes «près de Lviv», a indiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

«Le centre logistique et d’importants lots d’armements étrangers, livrés à l’Ukraine durant les six derniers jours par les Etats-Unis et des pays européens, qui y étaient stockés, ont été détruits», selon la même source.