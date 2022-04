Tensions au Proche-Orient: une roquette tirée depuis Gaza a été interceptée par le système antimissile israélien

« Des sirènes ont retenti dans la zone proche de la bande de Gaza. Une roquette a été tirée à partir de la bande de Gaza sur le territoire israélien et a été interceptée par le système de défense Dôme de fer », a précisé l’armée dans un communiqué.

La France, l’Irlande, la Chine, la Norvège et les Emirats arabes unis ont demandé la tenue de cette réunion. Une nouvelle vague de violence a fait dimanche plus d’une vingtaine de blessés dans et autour de l’esplanade des Mosquées à Jérusalem.