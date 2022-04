Anderlecht devra s’offrir sa Coupe d’Europe en Play-offs

Les Mauves ne sont jamais parvenus à développer leur football face à des Gantois victorieux aux tirs au but et assurés d’Europe jusqu’en décembre. Pour Anderlecht, qui a brûlé son premier joker européen, tout se jouera dans les play-offs.

« Le club a vraiment besoin d’un trophée ». Le président Wouter Vandenhaute avait déjà prévenu ses joueurs, il y a un an, juste avant la demi-finale des siens face à Genk. Mais, sept ans après sa défaite contre Bruges, c’est encore raté pour le RSCA. Quatre saisons et demie après le rachat du club par Marc Coucke et trois ans après le grand retour de Vincent Kompany au parc Astrid, ce lundi pascal 2022 aurait dû être celui du véritable renouveau anderlechtois. Il restera, au contraire, comme l’une des plus cruelles désillusions de l’histoire récente du club, certainement encore plus difficile à digérer que la douloureuse élimination contre Vitesse l’été dernier.