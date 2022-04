Tietema, dernier de Paris-Roubaix: «Le meilleur truc que je pouvais faire...» (vidéo)

Dernier, complètement seul, Bas Tietema a bouclé l’Enfer du Nord à plus d’une heure de Dylan van Baarle. Au mental, à l’obstination. Dans la souffrance et la galère, aussi. Mais jamais le Néerlandais de Bingoal Pauwels WB n’a pensé à bâcher.

Au centre de la pelouse, le podium de l’Enfer n’est déjà plus qu’un heureux souvenir. La foule a disparu, la clameur aussi, ne laissant dans les tribunes que quelques irréductibles passablement houblonnés choir dans les derniers reflets d’un soleil couchant. Entre deux cornets de frites et le carton où est rangée la cloche qui annonçait le dernier tour de piste, les commissaires regardent leur montre, tripatouillent à la radio. « Il en est où ? », demande l’un d’eux. « Encore cinq bornes », crachote l’engin. Le « il » susmentionné, c’est Bas Tietema, le dernier coureur encore en course. Pour la beauté du geste, surtout, tant les délais (vingt-sept minutes) sont écoulés. Et depuis une lune.