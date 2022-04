Le Sporting d’Anderlecht a maintenant six jours pour digérer et se relever

Du supporter lambda au président, Wouter Vandenhaute, en passant par Vincent Kompany et les joueurs du RSCA, la déception se lisait aisément sur tous les visages dans les rangs mauves suite au tir au but manqué par Amir Murillo scellant le sort de cette finale de Coupe de Belgique. Pas de dixième trophée pour le RSCA dans cette compétition et surtout un fameux coup au moral qu’il faudra encaisser et digérer au plus vite.