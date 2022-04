Vincent Kompany a grillé son premier joker avant d’abattre ses cartes en playoffs

Hachée menu, cette seconde moitié d’après-midi au Heysel ! Et débitée par tranches trop rarement revendiquées par des appétits plutôt rares de part et d’autre. À croire que personne ne nourrissait réellement l’envie de croquer dans l’événement. Si une finale ne se joue pas mais se gagne, il faut bien convenir que pour le coup, elle aura été avant tout disputée par chaque camp pour ne pas… la perdre.

Deux hommes, deux philosophies et surtout deux cerveaux plutôt bien structurés dans leur genre, ont été pour beaucoup dans cette constante neutralisation des forces en présence. Et s’il a fallu finalement départager Hein Vanhaezebrouck et Vincent Kompany au petit jeu du « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette », ce n’est après tout que dans la pure logique des choses entre deux entraîneurs qui ont déjà éprouvé toutes les peines à se départager en saison régulière.