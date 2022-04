«Un rêve qui se réalise» pour Vadis Odjidja, vainqueur de la Coupe de Belgique avec La Gantoise

Le gardien gantois a arrêté les deux derniers tirs anderlechtois, de Cullen et Murillo, permettant aux Buffalos de soulever la Coupe pour la 4e fois de leur histoire.

« Le plus important est que nous ayons gagné, peu importe comment », a dit Davy Roef en conférence de presse. « Le plus important était de décrocher un ticket européen. C’est la plus grande victoire de ma carrière. C’est super de gagner, surtout quand on sait d’où je viens », ajoute Roef, qui était encore la doublure de Sinan Bolat il y a quelques mois à Gand.