Standard: le ticket pour la D1B lundi dans la poche? (vidéo)

Sous les yeux de Luka Elsner, Réginal Goreux, Nicolas Raskin et Mathieu Cafaro, les Espoirs du Standard, soutenus par un petit millier de supporters, dont plusieurs dizaines d’Ultras venus assurer l’ambiance, n’ont pu enchaîner, lundi soir à l’Académie, face au FC Bruges, une cinquième victoire consécutive qui leur aurait permis de dépasser leur adversaire du jour au classement et d’intégrer le top 3 mais aussi et surtout de composter, même si cela n’aurait pas mathématique, leur ticket pour la division 1B. Emmené par Nathan Ngoy, Lucas Noubi, Alexandro Calut et son capitaine William Balikwisha, le Standard a pourtant mené 30 minutes, après le but inscrit par Léandre Kuavita à la 35e minute de jeu. Mais le FC Bruges, plus costaud, plus athlétique, égalisa logiquement à la 65e minute.

Résultat des courses : le club liégeois, qui possède 8 points d’avance sur La Gantoise (qui a disputé un match de moins), suivra attentivement le résultat du match reporté qui opposera mercredi soir le leader Genk à La Gantoise, en espérant un succès limbourgeois. Si c’est le cas, la jeune classe rouche aura besoin d’un point le lundi 25 avril à… Gand pour valider son billet donnant accès à la division 1B, en sachant qu’il lui restera ensuite deux rencontres à domicile, face à Genk et Charleroi, pour boucler la saison.