Tout s’arrange pour Gaëtan Vigneron: le commentateur, qui avait connu plusieurs galères pour revenir d’Australie, a annoncé la bonne nouvelle ce lundi

Gaëtan Vigneron a récemment connu des moments assez compliqués. Présent en Australie il y a un peu plus d’une semaine pour commenter le Grand Prix de Formule 1 qui se déroulait à Melbourne, l’emblématique commentateur de la RTBF a connu quelques galères. Et c’est un euphémisme.

Mais, ce lundi, le commentateur avait retrouvé le sourire. Et pour cause : sa valise avait été enfin retrouvée, et lui avait été rendue. Il a donc pu retrouver ses effets personnels, et il n’a pas tardé à l’annoncer sur son compte Twitter.