Wayne Rooney échoue dans sa mission impossible à Derby County, relégué en D3

Le club anglais avait eu un retrait de points et un placement sous redressement judiciaire lors de la saison.

« Nous savons que nous ne serions pas en danger sans la sanction qu’on nous a infligée, a-t-il aussi regretté. C’est comme ça que le précédent propriétaire du club nous a laissés, on a essayé de ramasser les morceaux et d’en faire quelque chose d’incroyable. Nous y étions presque mais nous n’y sommes pas parvenus. »

« Je suis déçu, triste, en colère, mais finalement fier de mes joueurs, de mon équipe technique et des supporters, qui ont été excellents », a ajouté l’ancien capitaine de l’Angleterre.

La situation était devenue très compliquée pour le club des Midlands après le retrait de points et son placement sous redressement judiciaire en septembre.

Fulham et Bournemouth sont pour le moment en position de retrouver la Premier League, avec respectivement dix et six points d’avance sur Huddersfield, troisième.