Caroline Désir donne des indications sur les examens de fin d’année et les retards d’apprentissage

C’est la dernière ligne droite avant les examens de fin d’année. Caroline Désir, la ministre de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles était l’invitée de La Première ce mardi matin.

La crise sanitaire a empêché les élèves des écoles de Belgique de suivre un programme scolaire linéaire. Cela a créé des difficultés et des retards d’apprentissage pour certains. Les écoles ont alors fait le choix de la bienveillance, maître-mot de la ministre Désir, et ont laissé passer certains retardataires à l’année supérieure, vu les circonstances d’enseignement. Cette année aussi la crise sanitaire a encore fait des dégâts en termes d’apprentissage. Entre septembre et décembre/janvier, les professeurs se sont concentrés sur « l’essentiel », les points de programme qu’il faut absolument aborder pour passer à l’année supérieure. Pour cette raison, la bienveillance et la compréhension resteront de mise en fin d’année, lors des délibés.