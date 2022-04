Energie: le prix du gaz européen à son plus bas niveau depuis le début de la guerre en Ukraine

Le prix du gaz européen est tombé à son plus bas niveau depuis le début de l’invasion russe en Ukraine.

Le temps plus chaud et les signaux du Kremlin indiquant qu’il y a un peu plus de répit pour payer le gaz russe en roubles ont fait baisser les prix.