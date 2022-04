Les Vikings, les Cosaques, Pierre le Grand, Poutine… La mer d’Azov les attire tous

La mer d’Azov est l’un des objectifs de guerre de Vladimir Poutine. Cette flaque d’eau salée, grande comme la Suisse, borde le Donbass et la Crimée. Elle intéresse la Russie depuis des siècles, pour des raisons historiques, symboliques et économiques, comme l’explique Martin Motte, directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études (université PSL) à Paris et membre de l’Institut de stratégie comparée.

Cette mer intérieure a vu passer les drakkars des Vikings du nord, les « mouettes » des Cosaques marins, des bateaux marchands chargés de blé et de charbon et, désormais, des navires de guerre russes qui embarquent des missiles capables de frapper la Syrie depuis ces eaux reliées à d’autres mers par des canaux tout aussi stratégiques.