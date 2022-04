D1B: Mouscron va en appel de la décision du rejet de sa licence

Dire que l’Excel Mouscron est en grande difficulté depuis de nombreux mois est un euphémisme. Rétrogradé en D2 Amateurs par la commission des licences, Mouscron a décidé de faire appel afin de tenter de sauver sa peau au sein du monde professionnel.

Une piste menant à un repreneur serait toujours d’actualité. En attendant, la décision concernant cet appel sera rendue le 10 mai au plus tard. Les supporters de Mouscron et de… Virton (relégué en Nationale 1 et qui espère rester en 1B si Mouscron n’obtient pas sa licence) doivent maintenant croiser les doigts…