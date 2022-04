«Comme on nous parle»: Des sous-titres pour la vraie vie

C’est l’autrice Adiba Nelson (1), née à New York d’une mère portoricaine et d’un père noir américain, qui raconte comment West Side Story l’a aidée à avoir « de grandes conversations » avec sa fille. Dans un article publié le 14 avril sur le site américain Parents.com, elle écrit : « Ariana DeBose, Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d’Anita dans le remake de Spielberg, est le sosie de ma cousine Vanessa. Il n’y a pas beaucoup d’actrices portoricaines à Hollywood, et encore moins qui s’identifient comme Afro-Latinas, alors voir à l’écran le reflet de ma propre identité m’a procuré un mélange de fierté et de curiosité.