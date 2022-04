Le taux d’intérêt belge à dix ans à son plus haut niveau depuis 2014

Le taux d’intérêt belge à dix ans a franchi mardi la barre des 1,41 %, soit son niveau le plus élevé depuis septembre 2014.

Le taux d’intérêt est (…) en hausse, mais reste encore très bas en termes historiques », a déclaré Jean Deboutte, directeur de l’Agence fédérale de la dette. En effet, le taux d’intérêt belge à dix ans a franchi mardi la barre des 1,41 %, soit son niveau le plus élevé depuis septembre 2014.

Des taux d’intérêt plus élevés sont une mauvaise nouvelle pour le Trésor belge, car cela signifie qu’il doit payer plus d’intérêts pour se financer. Le taux d’intérêt des prêts immobiliers est également lié à l’OLO (obligations linéaires d’État), de sorte qu’emprunter pour un logement est récemment devenu considérablement plus cher.