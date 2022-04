Un geste social fort pour sauver la République française… et l’Europe

Dans un cycle de conférences de 1935, dans l’Amérique du New Deal, John Dewey cherche à penser les limites du libéralisme (1). Ce philosophe pragmatiste (« libéral-social »), situé à gauche de l’échiquier politique mais opposé au communisme, considère que le libéralisme est un support indispensable aux démocraties contemporaines, parce qu’il fait reposer l’ordre public sur un ensemble de droits fondamentaux, notamment d’ordre constitutionnel. Mais il lui voit trois défauts : l’individualisme, qui isole les gens les uns des autres et sème la solitude ; l’absence d’éthique sociale, qui prive les personnes de vie communautaire et, surtout, ne permet pas de réorienter l’organisation économique, à la source d’inégalités structurelles ; une éducation à sens unique, qui cherche à inculquer plus qu’à former la personnalité. En bref, le libéralisme est une source… qui peut s’assécher, si elle est livrée à elle-même. Au début des années 40, revisitant les origines de l’histoire économique, Karl Polanyi radicalise le diagnostic (2). Pour cet économiste juif d’origine austro-hongroise, ayant dû fuir Vienne avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir, pour s’installer aux Etats-Unis puis au Canada, le libéralisme porte avec lui de puissants facteurs de dislocation. Son versant politique permet de préserver les libertés individuelles et collectives. Mais, parce qu’il s’identifie au marché, son versant économique brise les solidarités et menace la vie commune. Pour Polanyi, l’économie de marché née de la révolution industrielle s’est « désencastrée » : elle a perdu le sens du bien commun en voulant échapper aux régulations orientées vers la redistribution (le partage des richesses, notamment via le levier fiscal) et la réciprocité (la coopération sociale et la solidarité associative). Concilier le développement des libertés avec un socialisme participatif et démocratique est à ses yeux la condition d’une refondation de la politique après la Seconde Guerre mondiale – ce qu’il nomme « la liberté dans une société complexe ». Faute de s’être engagée dans cette voie, l’Europe des années 30 a fait le lit du fascisme. Cette fois, le diagnostic est à la fois plus sombre et plus précis : livré à lui-même, le libéralisme est une source… qui peut assécher la société tout entière.

Un étrange sentiment de solitude et d’abandon

Cet état des lieux, réalisé par des esprits visionnaires, s’applique parfaitement au « moment libéral » que la France vient de connaître pendant 5 ans et à l’obscurité sur laquelle il débouche. Il permet en particulier de mettre en lumière un formidable paradoxe : en flexibilisant comme jamais le marché du travail – rappelons que cette politique fut décidée « par ordonnances », dès les premières semaines qui ont suivi sa prise de pouvoir –, l’actuel président a fait baisser le taux de chômage à un niveau historiquement bas – équivalent à la situation de la gauche plurielle au début des années 2000, aux alentours de 7 % (7,8 % en 2001, 7,4 % fin 2021). Et pourtant, jamais les classes populaires n’ont été autant délaissées, jamais l’extrême droite n’a été aussi haut. Comment l’expliquer ? Plusieurs spécialistes, dont l’économiste Florence Jany-Catrice dans Le Monde du 18 février 2022, avaient déjà attiré l’attention : beaucoup des emplois créés sont de piètre qualité… Dewey et Polanyi nous aident à aller plus loin : « performer » sur le front de l’emploi ne parle pas suffisamment aux électeurs, en particulier les plus vulnérables, car le libéralisme économique génère simultanément un étrange sentiment de solitude et d’abandon, surtout dans une société de plus en plus inégalitaire. Or dans le monde d’E. Macron, seuls comptent les premiers de cordée. Dont acte. La réponse vient de claquer comme un drapeau soumis au grand vent de la globalisation. Trois forces ont dominé les opposants à un tel projet : l’extrême droite (largement en tête si l’on juge par les scores conjugués de M. Le Pen, E. Zemmour et N. Dupont-Aignan, avec 32,2 %), une gauche sociale-nationale, combative, républicaine, mais sceptique vis-à-vis de la construction européenne (celle de J.-L. Mélenchon, auquel on peut agréger les voix de F. Roussel, avec 24,2 %) et… l’abstention (26,3 %). Les partis traditionnels (LR et PS) sont cloués au sol et l’écologie politique n’a pas su émerger. Ainsi, dans leur immense majorité, les Français se défient du pouvoir en place. Théorisée par Pierre Rosanvallon, la « défiance » fabrique l’anti-politique, dans laquelle prospère sa plus sombre expression : l’extrême droite française (3). À lire aussi Présidentielle 2022: «Nous sommes aujourd’hui face à une république des managers»

Tout n’avait pas été négatif dans ce « moment libéral ». Deux aspects retiennent en particulier l’attention. D’un côté, une vision articulée de l’Europe, qu’E. Macron a su faire entendre au-delà des frontières nationales. Ceci lui a valu un certain respect de ses partenaires européens et permis, pendant un temps, de jouer un rôle diplomatique de premier plan face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. D’un autre côté, un travail mémoriel original à propos de la guerre d’Algérie. De la lettre à la femme de Maurice Audin au rapport remis par Benjamin Stora, des bases ont été posées pour une reconnaissance des faillites de l’Etat français dans ce qui fut une période charnière de la décolonisation. Encore nettement insuffisantes, mais de nature à ouvrir une voie.

Le libéralisme, cette idéologie qui « met à nu »

Il reste que ce « moment » fut aussi celui d’une tentative unique dans l’histoire de la vie politique française sous la Ve République : cherchant à prendre de vitesse les partis traditionnels, jouant seul – avec un parti à sa main mais peu ancré dans la société – et développant une pratique « jupitérienne » du pouvoir, E. Macron a cherché à installer une sorte de « libéralisme pur », réduit à son épure originelle. Cette tentative n’avait pas été réalisée jusqu’ici, les partis traditionnels ayant toujours cherché à compléter le libéralisme par une culture politique mêlant conservatisme et gaullisme social (droite républicaine) ou à le transformer partiellement par une pratique de la réforme sociale, plus ou moins aboutie (social-démocratie). Le résultat est foudroyant : l’extrême droite est à son plus haut. Là encore, Dewey et Polanyi nous avaient prévenus. Réduit à sa plus simple expression, le libéralisme est une idéologie qui « met à nu », c’est-à-dire plonge les populations dans une profonde angoisse, surtout dans la période si trouble que nous connaissons.

On découvre alors le revers de cette période inédite. Initialement stimulante, la convention citoyenne sur le climat donne rétrospectivement le sentiment d’un immense gâchis quand, au lieu de maintenir ses engagements vis-à-vis d’elle, le président a cédé aux lobbys et s’est rétracté sur de nombreuses questions clés. En matière d’accueil des réfugiés, les mots sont faibles pour dire à quel point le pouvoir a cédé à la rhétorique de l’extrême droite et privé la France d’une politique d’accueil digne de ce nom. Une politique qui aurait pu – précisément – montrer à quel point une partie non négligeable de la société française était prête à faire preuve de solidarité concrète vis-à-vis des victimes des guerres ou exactions en tout genre, notamment après la monstruosité de la répression, par Bachar el-Assad puis l’aviation russe, de la révolution syrienne. Sur le plan social enfin… Quoi ? Après les manifestations des Gilets jaunes, sévèrement réprimées malgré une colère populaire intacte, après deux ans de pandémie, dans laquelle nos sociétés ont découvert l’importance des métiers peu visibles mais subitement essentiels – métiers en grande partie féminins –, alors que la Guerre en Ukraine s’enlise et draine chaque jour son lot d’horreurs, à quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, le président et son parti proposent, sans vergogne, la conditionnalité du RSA à un niveau encore inconnu jusque-là, renouant avec les pires heures du taylorisme – qui voyait les ouvriers comme des fainéants – ou les politiques de disciplinarisation des pauvres ? C’est ça le sens commun, ça « l’esprit français » ? Dans ces heures de doute, l’exigence républicaine commande tout autre chose : un revenu de base, ouvrant sur une protection sociale inconditionnelle, permettant à tout citoyen ou à toute citoyenne, quelles que soient ses caractéristiques, de vivre dignement dans une société qui perpétue les inégalités structurelles. Lorsque le sol se dérobe, lorsque la solidarité se défait, il n’est pas étonnant que beaucoup cèdent aux sirènes du néo-fascisme. Ce fut aussi ce qui se passa dans les années 30 – Dewey et Polanyi l’ont analysé mieux que d’autres. À lire aussi Présidentielle 2022: pourquoi Marine Le Pen est vraiment d’extrême droite

Plus que le « rythme » de la réforme des retraites ou le « dividende-salarié », le candidat E. Macron doit revenir sur cette décision et, si son tropisme ne l’en empêche pas, proposer un geste social décisif pour convaincre davantage la gauche démocratique et sauver la République. Ce ne serait nullement un blanc-seing, tant les forces en présence sont différentes, mais une manière de faire le pari d’une « démocratie commune », malgré tout. Ce message ne serait pas destiné exclusivement à la France, mais à l’Europe, à laquelle E. Macron dit tant tenir. Non seulement parce que l’extrême droite veut explicitement démanteler la construction européenne, mais pour une raison supérieure, à la fois morale et symbolique. Imagine-t-on un chancelier issu de la social-démocratie allemande, élu démocratiquement, entouré des verts et des libéraux, saluer une représentante de l’extrême droite française, pour laquelle Vichy reste une référence ?

(1) John Dewey (2014), Après le libéralisme ? Ses impasses, son avenir, Flammarion [1935].