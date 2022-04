Avec le covid, la science a fait sa révolution

La pandémie a obligé la communauté scientifique internationale à revoir ses procédures, ses recherches et ses interactions. Un nouveau modèle de collaboration est né et ne devrait pas disparaître avec le virus.

C’était il y a un peu plus de deux ans. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé qualifiait la situation de pandémie. Si le génome du coronavirus avait déjà été révélé, ouvrant la voie au développement de vaccins, de nombreuses inconnues prévalaient encore. Les praticiens devaient appréhender la maladie au jour le jour. Les vaccins n’étaient qu’un horizon lointain et incertain. Deux ans après, on a basculé dans un autre monde, grâce à ce bouclier développé en des temps records, mais aussi à une collaboration scientifique inédite. Partage de données, échanges de bonnes pratiques, procédures accélérées… Mais le meilleur a aussi côtoyé le pire – fake news, communication parfois erratique, voire douteuse de certains experts peu rigoureux qui sont sortis des clous… Il n’empêche, le monde scientifique a fait sa révolution.

