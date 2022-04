Séries: «Anatomie d’un scandale», selon que vous serez puissant…

David E. Kelley et Melissa James Gibson adaptent le roman de Sarah Vaughan pour mettre à nu la haute société britannique et les dessous d’un couple parfait sous toutes les coutures, qui vole en éclats après des accusations de viol.

Riches, beaux, aimants. Sophie et James Whitehouse forment un couple et une famille idéaux, à l’abri des difficultés. Ministre de l’Intérieur du gouvernement britannique, il est promis à un avenir politique sans tache au sein du parti conservateur, lié à la vie à la mort avec le Premier ministre, ami de longue date. Mais alors qu’il se prépare à faire voter un amendement sur l’immigration au Parlement et qu’il est sur le haut de la vague, les ennuis surviennent pour le très populaire James, avec la révélation par les médias de sa relation extraconjugale avec son assistante parlementaire Olivia Lytton. Léger accroc que l’opinion publique et son épouse (Sienna Miller) paraissent pouvoir lui pardonner au prix d’une séance de repentance médiatique.