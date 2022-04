Serie A: bientôt racheté, le Milan AC aura une enveloppe de… 300 millions pour recruter cet été

Hier, l’ambassade du Bahrein a officialisé l’existence de négociations exclusives entre la société Investcorp et l’AC Milan.

En pleine lutte pour le titre, Milan (actuellement premier) doit aussi gérer son avenir ces derniers jours. Le club d’Alexis Saelemakers vit, en effet, des derniers jours brulants puisque des négociations exclusives ont été annoncées avec la société Investcorp, candidate au rachat du club.

L’ambassade du Bahrein a révélé hier que la firme fondée en 1982 et qui « gère plus de 42 milliards de dollars (39,8 millions d’euros) d’actifs à travers le monde » était disposée à s’offrir l’AC Milan pour 1 milliard d’euros. Et d’après La Gazzetta dello Sport, un budget très important sera consacré au premier mercato de l’ère bahreïnie. La publication au papier rose révèle que les futurs propriétaires de l’écurie rossonera, qui ont une quinzaine de jours pour boucler le rachat, auront une enveloppe de 300 M€ pour recruter cet été.