Radu Lupu et Nicholas Angelich: décès de deux poètes de la musique

Le monde de la musique classique a connu un week-end de Pâques noir, marqué par les décès coup sur coup de deux grands noms du piano, Radu Lupu et Nicholas Angelich.

Les fêtes de Pâques ont été cruelles pour le monde de la musique classique. Outre la mort du compositeur anglais Harrison Birtwistle, on apprenait celles à Lausanne de Radu Lupu et à Paris de Nicholas Angelich. Deux artistes qui appartenaient presque secrètement à une même lignée. Des hommes secrets, repliés sur eux-mêmes, loin des bruits des mondanités extérieures, mais capables de partager leurs idées et leurs sentiments avec une extrême gravité, une fois que la glace d’un tête-à-tête était rompue.

Si leur jeu flamboyant semblait couler de source, il était pourtant le reflet d’un travail de constructeur paré des richesses sublimes de sonorités fouillées. En fait ces architectes étaient d’abord des poètes de l’instrument.