Roger Michell pour «The Duke»: «La vie et les films mêlent drôle et sérieux»

Porté par les fantastiques Jim Broadbent et Helen Mirren, « The Duke » raconte la rocambolesque histoire vraie du vol d’un Goya à la National Gallery. Le dernier film de Roger Michell (« Coup de foudre à Notting Hill »), décédé en septembre dernier.

L a Belgique est le dernier pays où je suis allé avant le confinement ! Je suis allé à Gand, pour voir l’expo Van Eyck… C’était peut-être quatre jours avant le confinement en Angleterre. » En septembre 2020, souriant, Roger Michell (à qui l’on doit le classique Coup de foudre à Notting Hill) présentait The Duke à la Mostra. Une bouffée d’air frais pour tout le monde, tant car il s’agissait de la première édition d’un festival de cinéma depuis le début de la pandémie que grâce à des films drôles et formidablement incarnés comme The Duke. « C’est fantastique de pouvoir être ici à Venise ! », souriait alors le réalisateur.