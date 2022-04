Brabant wallon: un appartement neuf 2 chambres à 361.600 euros (photos)

Ce projet baptisé Rock Garden rassemble 12 appartements répartis dans 3 petits bâtiments à l’entrée du centre-ville de Nivelles. La localisation de la résidence permet d’accéder à pied aux transports en commun et aux nombreuses facilités qu’offre la ville. Les appartements sont pour la plupart traversants et intègrent une ou plusieurs terrasses privatives. Focus sur un appartement de deux chambres qui fait partie des derniers biens encore en vente.

Situation

Cet appartement traversant est situé au premier étage du projet Rock Garden qui est implanté à l’entrée du centre de Nivelles, sur le boulevard de la Dodaine. Le bien dispose donc d’une localisation stratégique, tant par rapport aux facilités du centre-ville que de l’extérieur. Il suffit en effet d’à peine cinq minutes à pied pour rejoindre la Grand-Place ainsi que les multiples commerces, services et écoles qui se trouvent autour. Il faut compter à peu près le même temps pour rejoindre le parc de la Dodaine et ses infrastructures de loisirs. La gare se situe quant à elle à un peu plus d’un kilomètre, mais il y a déjà plusieurs arrêts de bus à quelques dizaines de mètres de la résidence. En voiture, on peut rejoindre en cinq minutes à peine le Shopping Center, mais aussi des autoroutes menant vers Mons, Charleroi et Bruxelles.

2

Etat général

L’appartement est strictement neuf et le projet sera livré dans le courant de l’automne 2022. Le bien devrait atteindre une PEB de B et il se caractérise au niveau technique par la présence de châssis en aluminium, d’une ventilation simple flux ou encore d’une chaudière individuelle au gaz à condensation. La conception architecturale du projet prévoit aussi une très bonne insonorisation, en plus bien sûr de l’isolation thermique. Un budget de 7.500 euros HTVA est compris dans le prix de vente pour l’équipement de la cuisine, alors que la salle de bain est déjà équipée. Enfin, la résidence est pourvue d’ascenseurs pour chacun des bâtiments.

3

Disposition

L’appartement est traversant et possède des fenêtres sur trois côtés – ce qui est aussi le cas de son séjour. La porte d’entrée débouche sur un hall autour duquel on retrouve un WC, un local technique/buanderie ainsi que l’accès à la salle d’eau et à l’une des chambres. Cette dernière dispose d’un accès à la terrasse principale, tout comme le séjour qui est situé juste à côté. La pièce de vie s’étend sur toute la profondeur de l’appartement et rassemble un coin salon, une salle à manger et une cuisine séparée à côté de laquelle se trouve la deuxième chambre. L’appartement comporte aussi une deuxième terrasse plus petite qui est accessible depuis le living et la cuisine. La cave et les garages qui complètent le bien sont situés au rez, à hauteur de la rue.

4

Prix

L’appartement est affiché à 361.600 euros hors frais, un prix auquel il faut ajouter en option 3.500 euros pour une cave, 18.000 euros pour un emplacement de parking et 20.000 euros pour un garage (hors frais). Un autre appartement 2 chambres est encore en vente dans le même projet pour 336.600 euros (hors frais).

Surface habitable : 104 m2

Chambres : 2

Salles d’eau : 1

WC : 1

Cave : oui, en option

Jardin : non, mais terrasse

Etat : neuf

Garage : oui, en option

PEB : B