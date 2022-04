La France de Mélenchon: à Saint-Denis, d’abord laisser passer la gueule de bois

Dans la ville la plus peuplée du « 93 », Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 60 % des voix au premier tour. Voter Emmanuel Macron au second est tout sauf évident pour les électeurs de gauche.

Sur le panneau d’un mur de briques, la pluie a achevé de délaver une affiche fripée. On ne devine plus que le visage et le slogan. « Un autre monde est possible », promettait Jean-Luc Mélenchon. Cécile, 43 ans, comédienne, n’en revient toujours pas. « On est passés à un cheveu du second tour ! », dit-elle en se prenant encore la tête. Le choc n’est pas digéré. Comme 61 % des électeurs de Saint-Denis, elle a voté le 10 avril pour le candidat de la France insoumise.