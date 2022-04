Guerre en Ukraine: 76 Ukrainiens libérés suite à un échange avec la Russie

La veille, 30 Ukrainiens avaient été libérés dans le cadre d’un autre échange et 26 l’avaient déjà été plus tôt dans le mois.

Le 1er avril, la présidence ukrainienne avait annoncé avoir procédé à un échange de 86 de ses militaires contre des Russes.

À lire aussi Les Russes défient les sanctions occidentales

Lundi, les services de sécurité ukrainiens ont aussi publié la vidéo du député et homme d’affaires Viktor Medvedtchouk, proche du président Vladimir Poutine et actuellement détenu, demandant à être échangé contre les soldats et civils de la ville assiégée de Marioupol.