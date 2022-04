Présidentielle 2022: Macron-Le Pen, un débat pour faire la différence

Ce sera le match retour de 2017. Mais plus du tout le même combat. Ce mercredi soir, Emmanuel Macron retrouvera Marine Le Pen pour un nouveau débat télévisé. La joute, qui a fait l’objet d’arbitrages jusque dans les moindres détails, devrait durer deux heures et demie, voire trois heures. Choisis pour incarner la télévision publique et la télévision privée, Léa Salamé (France 2) et Gilles Bouleau (TF1) devront veiller scrupuleusement aux compteurs qui minuteront les temps de parole. Tout sera tiré au sort. Le nom de celui ou celle qui commencera à parler en premier. L’ordre de passage des thèmes à évoquer. Le choix des loges. Même la température du studio (19 degrés) a dû faire l’objet d’un consensus entre les deux équipes de campagne.