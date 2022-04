De bonnes affaires à faire chez Arenberg Auctions

C’est une vente « online only ». Jusqu’au 24 avril à 15 h, on peut enchérir sur internet. Et dès 15 h, lot après lot, ce seront les enchères définitives. Il y a 445 lots. Qui n’atteignent pas la valeur habituelle des œuvres présentées dans la maison de la rue aux Laines à Bruxelles. Il n’est pas rare d’y voir des estimations jusqu’à 40.000 €. Dans cette vente-ci, la mise à prix la plus haute est cent fois moindre : 400 €. Mais pour des objets qu’on n’a guère l’habitude de voir : un Biofix des frères Skladanowsky, avec des images amusantes, vers 1910 (lot 1, estimation : 5 à 600 €) et un petit théâtre avec des figures mobiles, daté 1900 (lot 4, est. 5 à 600 €).