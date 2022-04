Julien de Sart: «La Coupe de Belgique, une belle histoire familiale»

Julien de Sart, vous venez de vivre l’un des grands moments de votre carrière avec ce sacre en Coupe. Comment se sont déroulées les festivités avec l’équipe ? Un petit mal de tête ?

Très légèrement (il rigole). Je suis davantage fatigué physiquement et ai un peu mal partout. Ce sont plus les jambes qui doivent récupérer après un tel match. Mais, franchement, c’était une soirée géniale. Nous sommes revenus à la Ghelamco Arena pour présenter le trophée aux supporters, chanter avec eux, prendre des photos. Cela restera de magnifiques souvenirs pour les fans, mais aussi pour toute l’équipe. Nous sommes ensuite allés dans un café, près du stade. Étant donné que le match était programmé à 15h, les gens ont commencé à boire assez tôt… et, donc, sont arrivés ‘à bout’ assez tôt aussi. En ce qui me concerne, je dormais sur le coup de 2 heures du matin.