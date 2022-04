Marcel Broodthaers vous invite chez Damien Voglaire

Grande vente via internet chez Damien Voglaire les vendredi 22 et samedi 23 avril dès 13 h. Avec des vedettes, aux estimations élevées et des lots tout à fait abordables.

On peut encore voir les 905 œuvres mises en vente chez Damien Voglaire, à Saint-Gilles, jusqu’à ce mercredi 20 à 18 h. Pressez-vous si vous voulez apprécier à la lumière du jour les tableaux, dessins et gravures ou consulter les livres, dont certains sont magnifiques. Sinon, toutes les photos et les explications se retrouvent sur le site du marchand d’art. Mais ce n’est pas exactement la même chose.

Damien Voglaire lui-même m’avait préparé quelques ouvrages à me présenter pour écrire cet article. C’est toujours un grand plaisir. On sent le bonheur du vendeur à montrer les belles choses qui se disperseront sans doute fin de la semaine (plus de 90 % des lots partent chaque fois). J’éprouve moi un plaisir fou à tâter ces livres aux reliures merveilleuses, aux dessins superbes, à la typographie soignée.