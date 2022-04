Olivier Mosset chez Baronian

La galerie Baronian présente sa première exposition personnelle de l’artiste d’origine suisse Olivier Mosset (Berne, 1944), qui vient d’exposer au Tucson Museum of Art, ville d’Arizona où il vit et travaille depuis longtemps. « The Last Cowboy Songs » présente une série de ses monochromes sur toile les plus récents, composés de quatre couleurs différentes (vert, violet, gris et beige). Il précise que le titre de la série – comme souvent chez lui – n’a rien à voir avec les œuvres elles-mêmes, mais cette affirmation semble remise en cause par l’intitulé de la spectaculaire grille de panneaux exposés en 2021 au Musée de Tucson – « This is the Last Cowboy Song » –, qui pourrait bien rappeler son intérêt pour la musique country ou simplement reconnaître le passage du temps, davantage lié à l’histoire de l’art qu’à sa propre mortalité : ce qui l’intéresse avant tout, ce sont les réflexions sur le modernisme et le postmodernisme, et ce que pourrait être l’avenir de l’art…