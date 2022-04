Décès du fils de Cristiano Ronaldo: des centaines de personnalités témoignent leur soutien

Ce lundi, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont publié un communiqué sur les réseaux sociaux, pour annoncer le décès de l’un de leur deux nouveau-nés. Le couple attendait des jumeaux, mais leur petit garçon n’a pas survécu à l’accouchement.

« C’est avec notre plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est décédé. C’est la plus grande douleur que n’importe quel parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de joie », explique le texte publié sur le compte Instagram de Cristiano Ronaldo et sur celui de sa compagne.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs, des clubs, mais aussi des centaines de milliers d’anonymes ont adressé un message de soutien à la star portugaise et sa compagne. « Mon ami Cristiano, mes pensées sont avec toi en ces moments difficiles. Que Dieu réconforte vos cœurs et éclaire chaque étape de ce douloureux chemin », a écrit la légende du foot Pelé. Ses coéquipiers à Manchester United et ses anciens coéquipiers au Real Madrid et à la Juve ont envoyé un petit message de réconfort à la famille.