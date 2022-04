Domaine de Peyrassol: jeu de miroir entre passé et présent

Michelangelo Pistoletto et l’exposition « Face au temps » sont au cœur du nouveau parcours de ce domaine où se marient l’art et le vin.

Il y a d’abord une petite route qui se transforme en chemin sur lequel on doit parfois faire marche arrière pour laisser passer un tracteur. Mais déjà la magie opère avec les vignes à perte de vue et quelques zones de forêt. Arriver à la Commanderie de Peyrassol, dans l’arrière-pays entre Nice et Aix-en-Provence, est toujours un moment magique. Plus encore aujourd’hui après les importants travaux ayant transformé le parcours qui débute désormais par une vaste salle où les bouteilles du domaine sont mises en scène comme de véritables œuvres d’art. On plonge ensuite dans un tunnel en pente retraçant l’histoire du domaine pour aboutir au pied des vignes, du parcours en plein air d’art contemporain (Buren, Antony Gormley, Bernar Venet, Dan Graham, Joana Vasconcelos, Richard Long…) et des salles abritant la collection permanente ainsi que les expositions temporaires.