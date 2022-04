Droits d’auteur dans l’espace numérique: il reste du boulot

Fin de ce mois, le parlement fédéral se saisira enfin du projet de loi transposant en droit belge la directive européenne de 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (Le Soir du 19 mars). La bataille n’est pas encore (tout à fait) gagnée pour les artistes et les sociétés de gestion collective qui défendent leurs droits, mais le texte devrait représenter une énorme avancée dans l’imposition du droit d’auteur et du droit voisin dans l’économie numérique.