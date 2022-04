Avishai Cohen: un album et un concert au Tournai Jazz

Le trompettiste Avishai Cohen nous offre deux faces de son talent. Son côté introverti et méditatif avec son magnifique album « Naked Truth ». Et son côté extraverti et amusé avec ses Big Vicious en concert au Tournai Jazz Festival, le 7 mai.

Il ne faut pas confondre les Avishai Cohen. L’un est Israélien, contrebassiste et basé à Tel-Aviv. L’autre est Israélien, trompettiste et basé à New York. C’est de ce dernier qu’on parle aujourd’hui. Un trompettiste formidable. Allez le voir et l’entendre avec ses Big Vicious le samedi 7 mai au Tournai Jazz Festival : un groupe de jazz électrique, fusion, funky, énergique et joyeux, avec deux batteries, une guitare, une basse et la trompette d’Avishai. Enthousiasmant. Comme l’est d’ailleurs ce festival de jazz qui se tient du 23 avril au 8 mai dans divers lieux de la ville aux cinq clochers. En tout 49 concerts, avec d’autres pointures comme Kyle Eastwood, Stéphane Belmondo, An Pierlé, Philip Catherine, Ibrahim Maalouf, Aka Moon, Ayo, Jacky Terrasson, Roberto Fonseca, Erik Truffaz, etc. Voyez d’ailleurs ci-contre notre sélection.