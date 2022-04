Julian Alaphilippe: «Remco et moi sommes différents mais complémentaires»

Julian Alaphilippe partage, avec Alejandro Valverde, les faveurs suprêmes du Chemin des chapelles, chemin de croix pour la plupart, tremplin héroïque pour le Français et l’Espagnol, le recordman de victoires avec cinq bouquets. Trois médailles d’or et deux d’argent en cinq participations : c’est l’ahurissant palmarès du champion du monde de Quick Step au sommet du Mur de Huy où le contrariant Tadej Pogacar et la lumineuse équipe Ineos de Daniel Martinez lui opposeront certainement forte résistance.