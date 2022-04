Coronavirus: voici pourquoi le prochain Comité de concertation est reporté

La situation sanitaire reste sous contrôle, mais le moment de tout relâcher n’est manifestement pas encore arrivé. Un Comité de concertation était pressenti pour ce vendredi 22 avril. Il aurait pu mettre fin aux dernières mesures sanitaires, essentiellement le port du masque où il subsiste. Mais le Premier ministre a finalement décidé de reporter cette réunion.

« La situation sanitaire n’est pas dramatique, mais le nombre d’hospitalisations ne permet pas encore de lever toutes les mesures. L’abandon du code jaune, actuellement en vigueur, aurait signifié purement et simplement la fin de toutes les restrictions et nous ne pouvons pas encore nous le permettre. La situation évolue encore et nous nous reverrons lorsqu’elle aura évolué et donnera une tendance claire, dans un sens ou dans l’autre », indique une source proche du gouvernement fédéral. Une deuxième indique que la situation « justifie un peu de temporisation. » Et une autre ajoute : « Nous avons surtout voulu éviter de nous réunir pour constater finalement que nous ne pouvions encore rien décider. L’annonce d’une réunion aurait engendré des spéculations qui se seraient soldées par une réaction négative quand la presse aurait constaté vendredi que rien n’était décidé. »