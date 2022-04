Podcast – La crise sanitaire a-t-elle permis de faire évoluer la science? « Grand angle », c’est le podcast de décryptage de l’actualité par « Le Soir ». Les journalistes de la rédaction prennent du recul pour expliquer, raconter ou démystifier un sujet qui fait l’actualité.

Par Pierre Fagnart Publié le 19/04/2022 à 18:47 Temps de lecture: 1 min

En avril 2020, la Belgique confinée se demandait – comme le reste du monde – comment et quand elle allait sortir de la première vague. Deux ans plus tard, chercheurs et scientifiques ont mis sur pied des vaccins et des traitements en un temps record.

L’occasion pour Anne-Sophie Leurquin et Sandra Durieux, journalistes santé au sein du service société, de se poser une question : la crise sanitaire a-t-elle fait avancer la science ? Le dossier est à lire sur tous nos supports. On a demandé à Anne-Sophie de venir nous expliquer les conclusions auxquelles elles sont arrivées.