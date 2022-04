Expo: sur l’air de «Bluesette», Toots 100, c’est Toots pour tous

Toots Thielemans aurait eu 100 ans le 29 avril. Pluie d’hommages sous forme de concerts et d’expos. Celle de la Bibliothèque royale, qui s’ouvre ce vendredi, nous donne à voir et, surtout, à entendre.

Pour écrire sur Toots Thielemans, il faut se plonger dans son univers musical. Pour rédiger cet article, je me suis donc environné des sonorités sophistiquées et magnifiques de l’album Affinity, enregistré en 1979 avec Bill Evans, Marc Johnson, Eliot Sigmund et Larry Schneider. L’album que Toots préférait dans toute sa gigantesque discographie.

A la Bibliothèque royale (dites KBR), le visiteur de l’expo Toots 100, the sound of a Belgian legend est lui-même aussi immergé dans les musiques de Toots Thielemans. Du début à la fin, on écoute du Toots, dans des standards, des morceaux d’autres artistes et ses propres compositions. Parce qu’il n’y a pas que Bluesette qu’il a écrit : plus de 100 morceaux sont de sa plume. Ces musiques nous accompagnent tout au long de l’exposition, réalisée par la KBR, le Musée des instruments de musique (le MIM), la Fondation Toots Thielemans et The legacy of Toots Thielemans.