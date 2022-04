Massimiliano Rolff «Gershwin on air»

Retour à un jazz plus traditionnel pour ce quatrième album de la semaine. Le contrebassiste italien Massimiliano Rolff emmène ses comparses, le contrebassiste Tommaso Perazzo et le batteur Antonio Fusco, dans une aventure sur les terres de George Gershwin. Ce n’est pas la première fois que le compositeur américain inspire des jazzmen – il est sans doute un des plus grands producteurs de chansons qui sont devenues des standards – mais ce trio-ci s’embarque avec aisance et élégance dans son monde musical. Ces morceaux de Porgy and Bess et d’autres nous prennent par la main, si j’ose dire, pour nous emmener dans un monde musical lumineux, mais parfois aussi nocturne, comme dans Who cares ? et on est bien.

Challenge Records