Fabrice Du Welz pour «Inexorable»: «Je suis complètement aimanté par Benoît Poelvoorde»

Toujours en mouvement, toujours un projet sur les rails, le cinéaste belge Fabrice Du Welz avance, emporté par sa passion, son énergie, ses envies. Pas question de s’attarder sur un film quand il est terminé. Là, il a bon espoir de tourner cet automne son projet librement inspiré de l’affaire Dutroux, Maldoror, avec Anthony Bajon dans le rôle principal et un important casting dont fait partie Benoît Poelvoorde qu’il espère emmener encore plus loin. Il a aussi un autre projet petit budget sous le coude, autour de Béatrice Dalle et Pasolini, entre Rome et Palerme, qui pourrait se faire vite, en deux ou trois semaines de tournage. Mais pour l’instant, c’est pour la sortie de Inexorable, son septième long-métrage, qu’on le rencontre. Car ce thriller plein de tensions « est un film charnière », dit-il.