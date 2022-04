«The Northman» vous prend aux tripes

Un mélange d’histoire, d’action et de thriller psychologique mêlé de romance.

Le pitch du troisième long-métrage que signe le réalisateur américain devrait en faire son film le plus « simple » à ce jour. Mais pas forcément le plus « grand public » : la violence se déchaîne dans cette histoire où le prince Amleth fuit les assassins de son père, le Roi Aurvandil (Ethan Hawke) tué par son frère Fjölnir (Claes Bang). Juré : un jour, Amleth (Alexander Skarsgård) reviendra le venger et sauver sa mère (Nicole Kidman). La rencontre avec une sorcière (Björk), alors qu’il fait partie d’un groupe de guerriers berserkers ravageant le pays des Rus, lui rappelle ce serment. Qu’il doit honorer, sous peine de ne jamais croiser cette Valkyrie qui l’emmènera au Valhalla !