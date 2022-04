«À propos», le podcast du «Soir» du 20 avril: le débat Macron-Le Pen, la science révolutionnée par le covid… « À propos », c’est l’information comme vous l’entendez, avec des sujets racontés et analysés par les journalistes de la rédaction pour mieux comprendre l’actualité.

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 20/04/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c’est ce soir. Le casting est le même qu’il y a 5 ans et en 2017, le débat avait été fatal à Marine Le Pen. Mais aujourd’hui, la donne a changé. Notre envoyée permanente à Paris Joëlle Meskens nous explique.

Après deux ans de pandémie, chercheurs et scientifiques ont mis sur pied des vaccins et des traitements en un temps record. L’occasion pour Anne Sophie Leurquin et Sandra Durieux, journalistes santé, de se poser une question : la crise sanitaire a-t-elle fait avancer la science ?

Le masque est tombé et les ventes de rouge à lèvres reprennent. On fait le point sur la santé du secteur du maquillage.

